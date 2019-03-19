شؤون فلسطينية

حسن يوسف: نرفض استخدام القمع ضد أي فلسطيني على خلفية حرية الرأي

حسن يوسف: نرفض استخدام القمع ضد أي فلسطيني على خلفية حرية الرأي
الشيخ حسن يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، حسن يوسف: إنه يرفض استخدام العنف والقمع، ضد اَي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه.

وأضاف يوسف، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الساحة الفلسطينية تمر بمرحلة مؤسفة من التجاذب السياسي والتصعيد الداخلي، والتي انعكست سلباً على حرية الرأي والتعبير، وعلى روح العمل الوطني المشترك.

ودعا يوسف، إلى صيانة حق شعبنا الفلسطيني في التعبير عن رأيه بكافة السبل المشروعة في الضفة وغزة، وتوفير المناخ الإيجابي الداعم لذلك، مطالباً بوقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في كافة أرجاء الوطن على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي.

ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لـ (صفقة القرن) عبر التسامي على الخلافات الداخلية.

وأكد يوسف، على حق شعبنا الكامل في التعبير عن إرادته الوطنية عبر صناديق الاقتراع والحراكات الشعبية، والعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، تشرف عليها حكومة وحدة وطنية.

ودعا لاعتبار الأحداث التي تشهدها السجون، وتحدي أسرانا البواسل لإجراءات الاحتلال، فرصة وطنية لتجاوز الخلافات، وتوحيد كافة جهودنا السياسية والميدانية، خلف أقدس قضايا شعبنا وهي الأسرى.

ودعا قوى شعبنا وهيئاته ومؤسساته ونقاباته ومنظماته الأهلية، ومن له دور مؤثر وفاعل؛ للتحرك الفوري والعاجل لجمع الشمل والوحدة.

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