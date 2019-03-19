الحكومة تُدين الاعتداء على عاطف أبو سيف

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة تسيير الأعمال، الاعتداء الإجرامي على الإعلامي والكاتب الروائي عاطف أبو سيف.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن الاعتداء الذي نفذته زمرة اجرامية متوحشة على أبو سيف، وعلى الزملاء الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، يعكس حقيقة الحالة المتردية والمتفاقمة، التي يراكمها الانقسام الأسود.وشدد على أن الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير في المحافظات الجنوبية، هي تلك الأطراف التي رفضت وما زالت ترفض إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، من أجل إنقاذ أبناء شعبنا، والحفاظ على قضيتنا الوطنية.وحذر المحمود من خطورة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، والتي باتت تهدد حياة أبناء شعبنا، وتنذر بما لا تحمد عقباه، فيما يتصل بمستقبل المشروع الوطني أمام التحديات والمخططات الاستعمارية الجديدة، التي تستهدف إنساننا وأرضنا وتاريخنا.