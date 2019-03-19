مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة





وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأقاموا صلوات تلمودية، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.





يشار إلى أن المسجد الأقصى، يشهد بشكل يومي اقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين، وسط حالة من الغليان في صفوف المقدسيين بعد قرار من المحكمة الإسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنواصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.