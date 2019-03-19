دولي

الخارجية الفنزويلية تُعلن استيلاء المعارضة على مقراتها الدبلوماسية في أمريكا

الخارجية الفنزويلية تُعلن استيلاء المعارضة على مقراتها الدبلوماسية في أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة الفنزويلية، يوم الاثنين، إن ممثلي المعارضة استولوا على مقرات بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الحكومة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن جمهورية فنزويلا البوليفارية، تبلغ المجتمع الدولي بأن بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، يتم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل أشخاص يتمتعون بدعم من الحكومة الأمريكية، ويعملون كوكلاء لمصالحهم السياسية، وفي انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضافت، أن سلطات كاراكاس تطالب واشنطن بالامتثال للالتزامات القانونية باتخاذ تدابير لوقف الاستيلاء على هذه المباني، مشيرةً إلى أن فنزويلا ستحتفظ بحقها باتخاذ "إجراءات قانونية مماثلة على أراضيها".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

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