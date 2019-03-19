الشيخ: إسرائيل وحماس تُكرسان الانقسام والأخيرة وافقت على "دويلة غزة"

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن إسرائيل وحركة حماس تحاولات تكريس الانقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن المسألة مع حماس ليست أزمة ثقة، بل هي أزمة سياسية.





وأوضح الشيخ، لقناة (العربية الحدث)، أن هناك من يقاوم صفقة القرن الأمريكية، ويقول لا للأمريكان والإسرائيليين، بينما حماس وافقت على دولية في غزة، ومطار في إيلات وميناء في قبرص، وفق قوله.





وأضاف الشيخ، أن حماس تقود حملة تستهدف كوادر وقيادات حركة فتح في غزة، مشدداً أن الحملة تهدف لحرف مسار الحراك الشعبي بالقطاع.





وتابع: "فتح تدعم الحراك الشعبي، وهذا شرف لا ندعيه، وهذه الانتفاضة هي انتفاضة الجوعى والمقهورين".







رام الله - دنيا الوطن