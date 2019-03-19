عريقات يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الأردني حول باب الرحمة و(صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنتحدّث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن تفاصيل لقاء، عقده أمس، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.وقال عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إنه نقل تحيات الرئيس محمود عباس، للملك عبد الله الثاني، والإشادة بموقف عمّان، فيما يتعلق برفض القرار الإسرائيلي، إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.وأضاف: "نحن أكدنا بشكل تكاملي الموقفين الأردني الفلسطيني، الذي اتفق عليه الملك عبد الله الثاني، والرئيس عباس، بأنه لا حل إلا بتجسيد دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية"وتابع عريقات: "اتفقنا خلال اللقاء على أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة طرح (صفقة القرن) فإننا سنضع خطة عمل ليس فقط على الصعيد الإقليمي، ولكن على الصعيد الدولي".