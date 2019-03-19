دولي

بيني غانتس: لا أستبعد الجلوس في حكومة مع نتنياهو

بيني غانتس: لا أستبعد الجلوس في حكومة مع نتنياهو
بيني غانتس وبنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (كاحول لافان)، بيني غانتس: "إنه لا يستبعد الجلوس في حكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". 

وأضاف غانتس أيضاً في شريط تسجيل حصلت عليه (القناة 13) الإسرائيلية: إن الأوضاع قد تتغير، وأن طبيعة الحياة ديناميكية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأشار استطلاع للرأي العام نشرته قناة (كان) مؤخراً إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان (الليكود) سيحصل على 31 مقعداً، يليه حزب (كاحول لافان) مع 30 مقعداً.

وفيما يتعلق بأعداد مقاعد باقي الأحزاب، حسب الاستطلاع، فإن حزب (العمل) سيحصل على تسعة مقاعد، و(الجبهة العربية للتغيير) ثمانية مقاعد، و(التجمع والقائمة العربية الموحدة)، و(إسرائيل بيتنا)، و(زيهوت)، أربعة مقاعد لكل منها.

وهذه هي المرة الأولى منذ تشكيل حزب (كاحول لافان) برئاسة بيني عانتس، التي يشير فيها استطلاع إلى تقدم حزب (الليكود) على هذا الحزب، وفق ما ذكرته (مكان).

كما يستشف من الاستطلاع، أن معسكر اليمين، يتقدم على معسكر اليسار بـ 63 مقعداً مقابل 45 مقعداً، ومع مقاعد الأحزاب العربية يصل المعسكر اليساري إلى 57 مقعداً فقط.

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