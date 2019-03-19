حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة والبحث عن منفذ عملية (آريئيل) يتواصل





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 15 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح من نوع (كارلو) ومسدس وأسلحة أخرى وذخيرة في نابلس، وفق زعمه.





وأضاف: أن الجيش وجهاز (الشاباك)، يواصلان عمليات البحث عن منفذ عملية (أريئيل).





رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.