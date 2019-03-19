شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة والبحث عن منفذ عملية (آريئيل) يتواصل

حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة والبحث عن منفذ عملية (آريئيل) يتواصل
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 15 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح من نوع (كارلو) ومسدس وأسلحة أخرى وذخيرة في نابلس، وفق زعمه.

وأضاف: أن الجيش وجهاز (الشاباك)، يواصلان عمليات البحث عن منفذ عملية (أريئيل).

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