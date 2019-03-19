حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة والبحث عن منفذ عملية (آريئيل) يتواصل
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 15 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح من نوع (كارلو) ومسدس وأسلحة أخرى وذخيرة في نابلس، وفق زعمه.
وأضاف: أن الجيش وجهاز (الشاباك)، يواصلان عمليات البحث عن منفذ عملية (أريئيل).
التعليقات