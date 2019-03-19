أول تعليق من حركة حماس حول الاعتداء على الناطق باسم فتح "عاطف أبو سيف"



واعتدى عشرة مجهولين على أبو سيف في مدينة غزة، وضربوه بقطع حديدية على مختلف أنحاء جسده، ما أدى لإصابته في أنحاء متفرقه من جسده.



ودانت فصائل فلسطينية، من بينها الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، حادثة الاعتداء على أبو سيف، مطالبين الجهات المعنية بالوصول إلى الفاعلين.



واعتدى عشرة مجهولين على أبو سيف في مدينة غزة، وضربوه بقطع حديدية على مختلف أنحاء جسده، ما أدى لإصابته في أنحاء متفرقه من جسده.ودانت فصائل فلسطينية، من بينها الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، حادثة الاعتداء على أبو سيف، مطالبين الجهات المعنية بالوصول إلى الفاعلين.

رام الله - دنيا الوطنفي أول تعليق لحركة حماس، حول الاعتداء الذي نفذه مجهولون، على الناطق باسم حركة فتح، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عاطف أبو سيف، دان القيادي في حماس يحيى موسى، الاعتداء، واصفًا اياه بالأثم.وقال موسى، في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "أدين الاعتداء الآثم على الدكتور عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة فتح، وأطالب الأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل للوصول إلى الفاعلين".وأضاف موسى، "كما أوجه بلاغ عاجل الى النيابة بفتح تحقيق عاجل في ذات الواقعة".يذكر أن مجهولين، قاموا مساء الإثنين، بالاعتداء على أبو سيف، الأمر الذي أسفر عن إصابته برضوض في يده وقدميه، واشتباه بوجود كسور.