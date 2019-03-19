الديمقراطية تستنكر الاعتداء على أبو سيف وتدعو للكشف عن هوية الفاعلين

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبشدة الاعتداء الذي تعرض له الناطق باسم حركة فتح الدكتور عاطف ابو سيف.ودعت الجبهة، الأجهزة الامنية في قطاع غزة إلى تحمل مسؤولياتها في ملاحقة الفاعلين والكشف عن هويتهم ومحاسبتهم على جريمتهم.