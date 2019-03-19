دعوات فلسطينية لنصرة الأسرى غدا بمسيرات جماهيرية

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الفلسطينية لأوسع مشاركة جماهيرية، تعبر عن الوقوف إلى جانب الأسرى داخل سجون الاحتلال، احتجاجا على ما يتعرضون له من قمع، ومحاولة إدارة السجون تركيب أجهزة تشويش في غرفهم.وطالبت القوى الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني، للخروج في الميادين العامة في كافة مدن الضفة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، للتضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.وجاء الدعوات الفلسطينية إلى مساندة الأسرى في حراكهم ضد قمع الاحتلال، بالتزامن مع اشتغال 15 غرفة في قسم (1) داخل سجن "ريمون"، أثناء اعتراض الأسرى على تركيب إدارة السجون الإسرائيلية أجهزة لتشويش الهواتف داخل غرفهم، حيث أنها مسببة للسرطان.وكان حماس قد دعت عبر عضو مكتبها السياسي موسى دودين، إلى الاستنفار الشعبي والفصائلي للوقوف إلى جانب الأسرى، ودعمهم في معركة الحرية والكرامة.وأكدت أن الأسرى لن يكونوا وحدهم في معركتهم، قائلة "فشعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الإجرام، وسيتحد معهم بكل ما أوتي من قوة حتى تحقيق مطالبهم العادلة".