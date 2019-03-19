فدا يدين الاعتداء على الروائي والناطق باسم حركة فتح



واعتبر ( فدا) ان ما جرى اليوم هو نتيجة التحريض ضد كل صوت معارض، ورساله سيدفع ثمنها سياسياً وجماهيرياً، من حرض وخطط وأرسل تلك المجموعة، التى هاجمت الدكتور أبو سيف، على حد تعبيره.



وشدد (فدا) على ضرورة أن تراجع الأجهزة الأمنية هذا السلوك تجاه معارضيها السياسيين وأي أصوات معارضة أوالمطالبين بحقهم بالعيش بكرامه، من أبناء شعبنا ، فلا سياسة، يمكن أن تخمد صوت المعارضة، التى هي جزء لا يتجزء من الضمير الشعبي.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني عن استنكاره وإدانته لحادث الاعتداء، على الكاتب والروائي والناطق باسم حركة فتح د. عاطف ابو سيف، مساء اليوم ، في مدينة غزه ، والذي أدى الى نقله الى وحدة العناية المكثفة ، بعد تردي حالته.