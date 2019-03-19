وزارة الثقافة تدين الاعتداء على المتحدث باسم فتح بغزة عاطف أبو سيف



واضافت الوزارة في بيانها: "إنّ استهدافَ أبو سيف هو استهدافٌ لما تحمله فلسطين من تعدّدية، ومن إرثٍ ثقافيّ ومعرفيّ، وهو استهدافٌ لمبدعيها وكتّابها وفنانيها، وثقافتها التي تواجه الاحتلال الذي يحاول من خلال حِصاره وادّعائِه سرقة تراثنا وتاريخنا، ويحاولٌ تغييب الفلسطينيّ عن ذاكرته".





وأكدت أنّ صون الحريّات العامّة، وحريّة التّعبير، وصونَ الدّم هو حقٌ يكفله القانون الإنسانيّ، وهو أولويّة فلسطينيّة لتحقيق الوحدة الوطنيّة.





وحذّرت الوزارة أنّ الاستمرار بهذه الممارسات الخطيرة من شأنه أن يزيد حدّة الانزِلاق، ويؤجّج خطاب الكراهية في ظلّ ما تتعرّض له فلسطين ومشروعها الوطنيّ من تحدّيات تستلزمُ تكاتفَ الكلّ الفلسطينيّ أمام المضاريع التّصفويّة للقضيّة الفلسطينيّة.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الثّقافة في بيانٍ لها، مساء اليوم الإثنين، الاعتداء على عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، فقال البيان: "تُدين وزارة الثّقافة بأشدّ عبارات الإدانة الاعتداءَ على الرّوائي والأكاديميّ الفلسطينيّ د. عاطف أبو سيف، أحدِ القامات الأدبيّة والأكاديميّة المعروفة، ذاتِ الحضورِ الوطنيّ والعربيّ المميّز".