فلسطين: بعض دول مجلس حقوق الإنسان تدعم اليمين المتطرف

رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقف أكثر صرامة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضاف خريشة في تصريحات لقناة الغد، أن هناك بعض الدول تعاني من ازدواجية المعايير، فدائمًا ما يطالبون بالمحاسبة والمسائلة لكن عندما يخص الامر فلسطين نرى موقف اخر، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتواصل جرائمها.وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن هناك عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان تدعم اليمين المتطرف وترفض أي مساس بإسرائيل كما أنها تؤمن ثقافة الإفلات من العقاب لدولة الاحتلال.