الزعنون يستنكر الاعتداء على "عاطف أبو سيف"

رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ودان بأشد العبارات الاعتداء بالضرب والتكسير على عاطف ابو سيف عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.وطالب الزعنون مجددا في تصريح صحفي مساء اليوم سلطة الامر الواقع في قطاع غزة الكف عن قمعها وبطشها الذي تمارسه بحق المواطنين المطالبين بحياة كريمة، والتوقف عن اعتداءاتها على الأمنيين في بيوتهم واعتقال المئات منهم، معتبرا تلك الافعال بانها خارجة عن تقاليد شعبنا، ودخيلة على القيم الوطنية الفلسطينية الأصيلة.