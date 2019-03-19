دعوات لحذف تسجيلات كاميرات المراقبة في سلفيت

رام الله - دنيا الوطندعا نشطاء فلسطينيون عبر حملة إعلامية، أصحاب المحال التجارية وكل من لديه كاميرا مراقبة في مدينة سلفيت والشوارع الرئيسية والقرى المحيطة، لحذف تسجيلاتها فورا، وذلك لمنع الاحتلال من الوصول لمنفذ عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت.وجاءت هذه الدعوات بعدما قام فلسطينيون بعملية إطلاق نار الأحد الماضي، قتل على إثرها اثنان من المستوطنين وأصيب آخرون بجراح خطيرة.وأكد النشطاء، أن كاميرات المراقبة تساهم في وصول قوات الاحتلال إلى منفذي العمليات، وطالبوا بعدم نشر أي صور أو فيديوهات قد تضر بمنفذي العمليات، إضافة إلى حذف تسجيلات الكاميرات وإتلافها.