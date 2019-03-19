العربية الفلسطينية: الاوضاع بسجن "رامون" خطيرة للغاية والاحتلال يتحمل المسئولية

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية ان الامور في "سجن رامون" الاحتلالي خطير للغاية حيث الاعتداءات تتواصل على اسرانا الابطال وتمارس ادارة السجن بحقهم حملة قمع ممنهجة، لكسر ارادتهم وتركيب اجهزة التشويش المسرطنة التي قرر الاسرى التصدي لها وناشدو العالم بوقف انتهاكات الاحتلال لكل القيم والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى لدى الاحتلال.واضافت الجبهة في تصريح لها مساء اليوم ان الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن اسرانا الاشاوس، وما سينتج عن هذا الاعتداء الهمجي عليهم، لان شعبنا لن يقف مكتوف الايدي وسيشارك اسرانا الابطال معركتهم وصمودهم، فهم عنوان ارادة شعبنا ورمز صموده وارادتنا لن تكسر مهما كلف الامر من تضحيات.واهابت الجبهة بجماهير شعبنا بالمشاركة في فعاليات اسناد الاسرى والخروج في مسيرات التضامن مع اسرانا لنؤكد للاحتلال ان اسرانا ليسوا وحدهم في المعركة وان شعبنا كل شعبنا خلفهم ومعهم في صمودهم.كما ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية الى التحرك العاجل لدى المجتمع الدولي وطرح قضية الاسرى على كافة المحافل من اجل كبح جماح الاحتلال ووقف عدوانه الممنهج على اسيراتنا واسرانا الابطال، كما ودعت المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان وخاصة الصليب الاحمر الى اتخاذ موقف جدي من هذه الاعتداءات المتواصلة وادانة الاحتلال.