بيان من الخارجية الفلسطينية لأسر شهداء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ادارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أهالي أسر الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، (أقارب درجة أولى)، "أب، أم ، أخ ، أخت ، زوج ، زوجة، ابن، ابنة" والذين يرغبون بالتوجه الى نيوزيلندا، بانه تم التنسيق مع سفارة نيوزيلندا لدى القاهرة، لتسهيل سفرهم، على أن يقوموا ببعض الخطوات.
وقالت الخارجية: إنه يتم أولًا، تعبئة نموذج طلب الفيزا من خلال الموقع الالكتروني www.immigration.govt.nz، ومن ثم ارسال رقم الطلب الخاص بالفيزا مصحوبا بالاسم كاملا ومكان الميلاد وتاريخ تعبئة طلب الفيزا الى الايميل [email protected]
ودعت لارسال صورة عن جواز السفر على الايميل الرسمي للوزارة [email protected]
أعلنت ادارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أهالي أسر الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، (أقارب درجة أولى)، "أب، أم ، أخ ، أخت ، زوج ، زوجة، ابن، ابنة" والذين يرغبون بالتوجه الى نيوزيلندا، بانه تم التنسيق مع سفارة نيوزيلندا لدى القاهرة، لتسهيل سفرهم، على أن يقوموا ببعض الخطوات.
وقالت الخارجية: إنه يتم أولًا، تعبئة نموذج طلب الفيزا من خلال الموقع الالكتروني www.immigration.govt.nz، ومن ثم ارسال رقم الطلب الخاص بالفيزا مصحوبا بالاسم كاملا ومكان الميلاد وتاريخ تعبئة طلب الفيزا الى الايميل [email protected]
ودعت لارسال صورة عن جواز السفر على الايميل الرسمي للوزارة [email protected]
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