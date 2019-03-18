الأورومتوسطي يدعو لإحالة القادة الإسرائيليين المتورطين بقتل الفلسطينيين بغزة للمحاكم المختصة





ودعت المنظمتان المجلس والدول الأعضاء للبناء على نتائج التقرير والمضي في المسار القانوني لإحالة المتورطين -بمن فيهم القادة والجنود الاسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين- إلى المحاكم المختصة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لإنصاف ضحايا تلك الانتهاكات وذويهم حسبما يقتضيه نظام روما الأساسي.



وطالبت المنظمتان في بيانهما المجلس والدول الأعضاء ببذل جهود أكبر لرفع الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 13 عاما بشكل فوري وغير مشروط.

رام الله - دنيا الوطنألقى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة (Solidarité Suisse Guinée) الإثنين، بيانًا شفويًا أمام ممثلي وسفراء الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الأربعين، حول استخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين ضمن "مسيرة العودة" قرب الجدار الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل.وقالت المنظمتان في بيانهما أمام المجلس: "إنّ إسرائيل خالفت مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان باستخدامها الرصاص الحي والمتفجر وقنابل الغاز السام ضد المدنيين والصحفيين والطواقم الطبية على حدود غزة، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 256 مدنيًا بينهم 38 طفلاً، فضلاً عن التسبب بـ 69 إعاقة دائمة، إلى جانب زيادة تعقّد الوضع الهش أصلًا في القطاع".ولفتت المنظمتان في بيانهما إلى التدهور الخطير وغير المسبوق في جميع مناحي الحياة في قطاع غزة نتيجةً للحصار الخانق المفروض عليه منذ 13 عامًا، ما تسبب بتفاقم معاناة المصابين نتيجة ضعف البنية التحتية الصحية في القطاع، والنقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج لهم.ورحّبت المنظمتان بتوصيات لجنة التحقيق الأممية والتي أسندت للقوات الإسرائيلية "التعمّد" باستخدام القوة المميتة لإحداث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.