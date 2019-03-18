شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تُدين حادثة الاعتداء على "عاطف أبو سيف"

الجبهة الشعبية تُدين حادثة الاعتداء على "عاطف أبو سيف"
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له القيادي في حركة فتح والناطق باسمها عاطف أبو سيف، الاثنين، داعية إلى تقديم الفاعلين إلى العدالة فوراً، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها منع تكرار هذه الاعتداءات.

واعتبرت الجبهة، أن هذا الاعتداء حادث خطير يشير إلى انزلاق الأحداث في القطاع إلى مستويات خطيرة، لا يمكن السيطرة عليها أو تجنب تداعياتها الخطيرة على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي.

ووجهت الجبهة نداءً عاجلاً إلى الجميع وفي مقدمتهم حركة حماس لوقف خطاب الكراهية والكف عن لغة التخوين والتهديد، فالتحديات والمخاطر التي تعصف بقضيتنا الوطنية خطيرة جداً، وما يجري يقدم خدمة مجانية للاحتلال، معربة عن أملها أن تُشّكل الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الحركة الأسيرة فرصة لتغليب لغة العقل ووقف كل أشكال القمع والاعتقال السياسي بما يجنبنا تداعيات لا يمكن السيطرة عليها أو تطويقها.

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