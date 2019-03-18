الجهاد الإسلامي: ساءنا كثيرًا تعامل الأجهزة الأمنية بغزة مع المتظاهرين واستخدام القوة

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة الجهاد الإسلامي، عن استنكارها لحادثة الاعتداء الذي تعرض له الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف.ودعت الجهاد الإسلامي، في بيان لها، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، للتحقيق في الاعتداء ومحاسبة المعتدين.وفي سياق الحراك الشعبي بغزة، قالت الجهاد: "تابعنا بأسف الأحداث المؤسفة التي وقعت مساء الإثنين، أثناء خروج عدد من المواطنين في جباليا ودير البلح في قطاع غزة احتجاجاً على تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية".وأضافت الحركة، "لقد ساءنا كثيراً تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين واستخدامها القوة في فض هذه الفعاليات، حيث نعتبره مساساً بالحريات العامة وحق التظاهر السلمي كحق للمواطن في التعبير عن رايه".ودانت الجهاد، تعامل قوى الأمن مع هذا الحراك، مضيفة: "نطالب بالإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم، وحماية الحريات، وفتح تحقيق فوري في أي مظلمة أو شكوى لمواطن تعرض للاعتداء".كما أكدت الحركة على رفضها لأي استغلال سياسي لمطالب المتظاهرين، كما نرفض استخدام أوجاع الناس الاقتصادية وظروفهم المعيشية كوسيلة للضغط السياسي وتوظيفها لتعميق الانقسام وإعادة البلد إلى أجواء التوتر والصدام الأمر الذي يشغل الفلسطينيين، عن مواجهة الاحتلال وعدوانه.