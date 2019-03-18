شؤون فلسطينية

الرجوب: لن نمرر محاولتي اغتيال حلس وأبو سيف

الرجوب: لن نمرر محاولتي اغتيال حلس وأبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء جبريل الرجوب أن ما حدث في قطاع غزة خلال الايام الماضية، يستوجب وقف من الكل الفلسطيني، مطالبا حركة حماس بانهاء ما وصفه "بالمهزلة".

وقال الرجوب خلال لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "ما حصل ليس حراكا فتحاويا وانما ردة فعل على ممارسات، ارتقى الى درجة الجرائم، ونحن نعلم الجميع الوطنية".

وأضاف: "الذي حدث مع الحقوقيين والصحفيين وأحمد حلس، يستوجب مراجعة، ونحن في حركة فتح لن نحرف البوصلة"، مشيرا إلى ان حركة فتح لا تسمح لأحد ان يخونها او ان يعتدي على كوادرها، موجها رسالة الى حماس قائلا: "كفى لتيار الاخوان المسلمين".

وبين الرجوب، أن حركة حماس اطلقت الصاروخين قبل عدة أيام؛ حتى يلفتو الانظار، مؤكدا أنه اصبح هناك خط مباشر بين حماس والاحتلال الاسرائيلي.

وقال: "حركة فتح لن تمرر محاولتي اغتيال حلس وابو سيف وغيرهم، ولكن لن نتبع نفس سياسية حركة حماس وهو التماشي مع الاحتلال، وسنبقى مصرون على انهاء الانقسام".

وأضاف: "سنتحاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، للاتفاق على برنامج له علاقة بالتعددية السياسية والشراكة، ليتم تحديد من الذي يحكم".

وتابع: "نهنئ حركة حماس على تحالفها مع الاحتلال الاسرائيلي، كما تحالفت مع تيار محمد دحلان"، متمنيا على الرئيس محمود عباس أن يتجاوز ما حدث، لافتا إلى أن حركة فتح لا يمكن التراجع عن انهاء الانقسام وبناء شراكة سياسية، ولا يمكن التخلي عن الاهالي في قطاع غزة، معتبرا أن حماس حركة مخترقة.

وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، اوضح الرجوب أن هناك رئيس حكومة مكلف، ومطلوب منه التصرف لرئيس حكومة لكل الشعب الفلسطيني، ولديه دعما من اللجنة المركزية، مبينا أن برنامجه السياسي هو برنامج الرئيس محمود عباس، وامتداد للحكومات السابقة.

وأشار إلى ان الحكومية لابد ان تستجيب لقرارات المجلس المركزي، ولاجراء الانتخابات، لافتا إلى ان هناك حالة توافق في الحالة الاستراتيجية الوطنية.

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