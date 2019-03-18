البلد العربي الوحيد الذي يُعطل بمناسبة عيد الأم

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء السوري، الاثنين، يوم الخميس الموافق الـ 21 من شهر آذار/ مارس الجاري، عطلة رسمية، بمناسبة عيد الأم.وتعتبر سوريا، البلد العربي الوحيد، الذي يُعطل المؤسسات، احتفالاً بعيد الأم.ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن جميع الجهات العامة مشمولة بهذه العطلة، باستثناء التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.