بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن الشعب الجزائري، هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء.ووفق ما نقل تلفزيون (النهار) الجزائري، فقد قال بوتفليقة: إن الجزائر ستغير نظامها السياسي، مضيفاً: "أن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد".كما أعلن الرئيس الجزائري، أن الندوة الوطنية، ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.يأتي ذلك، بعد أسابيع من خروج الجزائريين، في مظاهرات حاشدة، رفضوا من خلالها ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، الأمر الذي دعا الرئيس الجزائري لعدم الترشح.