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بعد إغلاق دام لسنوات.. سوريا والعراق ستفتحان الحدود بينهما

بعد إغلاق دام لسنوات.. سوريا والعراق ستفتحان الحدود بينهما
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العراق، اليوم الاثنين، عن اقتراب عودة التبادل التجاري والزيارات مع سوريا.

وبحسب (السومرية نيوز)، فقد نقل المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، عن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، قوله في كلمة خلال اجتماع رؤساء الأركان العسكرية في دمشق، اليوم: إن أمن الحدود بين العراق وسوريا مهم جداً، وأن الحدود بين العراق وسوريا، مستلمة من القوات الأمنية في كلا البلدين، وأن التنسيق سيستمر من خلال مركز المعلومات، الذي تم إنشاؤه.

وقال المكتب: إن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، واستمرار الزيارات، وعودة التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: لدينا تنسيق كبير مع الجيش السوري، بخصوص محاربة تنظيم الدولة، ولا بد من إنهاء التنظيم بشكل جذري.

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