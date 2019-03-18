أول تعليق من عائلة سفاح نيوزيلندا.. ماذا قالوا؟

رام الله - دنيا الوطنخرج أفراد من عائلة السفاح الأسترالي، الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا، عن صمتهم وعبروا عن صدمتهم من هول ما وقع.وقالت ماري فيتزجيرالد، جدة السفاح الأسترالي: إن شخصية حفيدها "تغيرت كثيراً بعدما هاجر إلى الخارج".وأضافت، في مقابلة صحفية، نقلتها (العربية.نت)، "نحن جميعاً مصدومون بشدة، ولا ندري كيف نفكر. أنتم تدرون أن الإعلام تحدث عن تخطيط طويل.. من الواضح، أنه ليس شخصاً سليم العقل، لا أعتقد".وأكدت أن حفيدها، برينتون تارنت، تغير كثيراً منذ هجرته إلى الخارج، "منذ مغادرته إلى ما وراء البحار لم يعد الفتى الذي كنا نعرفه من ذي قبل"، وفق ما نقلت "أستراليا ناين نتوورك".وتابعت الجدة، التي كانت جالسة بجانب ابنها "ما قام به (برنتون تارنت في نيوزيلندا) غير مقبول بالمرة، وهو أمر لا يمكن إصلاحه".بدوره، قال خال السفاح، تيري فتزجيرالد، "نحن آسفون جداً لعائلات الضحايا، سواء من القتلى أو الجرحى.. نعم، ولا يمكننا أن نفكر في أي شيء آخر، ليس أمامنا سوى الذهاب إلى البيت والاختباء".