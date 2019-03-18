دولي

أول تعليق من عائلة سفاح نيوزيلندا.. ماذا قالوا؟

أول تعليق من عائلة سفاح نيوزيلندا.. ماذا قالوا؟
رام الله - دنيا الوطن
خرج أفراد من عائلة السفاح الأسترالي، الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا، عن صمتهم وعبروا عن صدمتهم من هول ما وقع.

وقالت ماري فيتزجيرالد، جدة السفاح الأسترالي: إن شخصية حفيدها "تغيرت كثيراً بعدما هاجر إلى الخارج".

وأضافت، في مقابلة صحفية، نقلتها (العربية.نت)، "نحن جميعاً مصدومون بشدة، ولا ندري كيف نفكر. أنتم تدرون أن الإعلام تحدث عن تخطيط طويل.. من الواضح، أنه ليس شخصاً سليم العقل، لا أعتقد".

وأكدت أن حفيدها، برينتون تارنت، تغير كثيراً منذ هجرته إلى الخارج، "منذ مغادرته إلى ما وراء البحار لم يعد الفتى الذي كنا نعرفه من ذي قبل"، وفق ما نقلت "أستراليا ناين نتوورك".

وتابعت الجدة، التي كانت جالسة بجانب ابنها "ما قام به (برنتون تارنت في نيوزيلندا) غير مقبول بالمرة، وهو أمر لا يمكن إصلاحه".

بدوره، قال خال السفاح، تيري فتزجيرالد، "نحن آسفون جداً لعائلات الضحايا، سواء من القتلى أو الجرحى.. نعم، ولا يمكننا أن نفكر في أي شيء آخر، ليس أمامنا سوى الذهاب إلى البيت والاختباء".

أخبار ذات صلة

ناجون يروون لحظات الرعب في &#34;مجزرة المسجدين&#34; بنيوزيلندا

ناجون يروون لحظات الرعب في "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

ثلاثة قتلى في هجوم أوتريخت.. وهولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي

ثلاثة قتلى في هجوم أوتريخت.. وهولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي

عملية مشتركة بين الجيشين التركي والإيراني ضد الأكراد بالعراق

عملية مشتركة بين الجيشين التركي والإيراني ضد الأكراد بالعراق

قتيل وإصابات في عملية إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية

قتيل وإصابات في عملية إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية

ما لا تذكرونه عن رئيسة وزراء نيوزيلندا.. من طفلتها إلى حجابها

ما لا تذكرونه عن رئيسة وزراء نيوزيلندا.. من طفلتها إلى حجابها

مقتل حاخام متأثراً بحراحٍ أصيب بها في عملية إطلاق النار في (آريئيل)

مقتل حاخام متأثراً بحراحٍ أصيب بها في عملية إطلاق النار في (آريئيل)

من حطّم زجاج مسجد النور لتهريب المصلين؟

من حطّم زجاج مسجد النور لتهريب المصلين؟

بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى الحياة لـ&#34;فتى البيضة&#34;

بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

&#34;المكتب الحركي&#34; يناقش مع الأحمد آخر التطورات السياسية

"المكتب الحركي" يناقش مع الأحمد آخر التطورات السياسية

غنيم يفتتح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب

غنيم يفتتح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

فتح: مُحاولة اغتيال أبو سيف اعتداءٌ على الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير

فتح: مُحاولة اغتيال أبو سيف اعتداءٌ على الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

منوعات

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في &#34;مقامات العشق&#34;

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في "مقامات العشق"

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة &#34;ماتا هاري&#34; فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة "ماتا هاري" فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

&#34;حواجب&#34; هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

"حواجب" هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

عربي

البلد العربي الوحيد الذي يُعطل بمناسبة عيد الأم

البلد العربي الوحيد الذي يُعطل بمناسبة عيد الأم

بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

بعد إغلاق دام لسنوات.. سوريا والعراق ستفتحان الحدود بينهما

بعد إغلاق دام لسنوات.. سوريا والعراق ستفتحان الحدود بينهما

السعودية: لجنة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بغزة بينت حجم استخدام القوة ضد المتظاهرين

السعودية: لجنة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بغزة بينت حجم استخدام القوة ضد المتظاهرين