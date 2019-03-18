شؤون فلسطينية

"المكتب الحركي" يناقش مع الأحمد آخر التطورات السياسية

"المكتب الحركي" يناقش مع الأحمد آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
نظم المكتب الحركي للوزارات والهيئات الحكومية، ظهر اليوم الاثنين، لقاءً مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، بهدف بحث العديد من المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتحديداً ما يرتبط بالأحداث الأخيرة في قطاع غزة، علاوة على الرؤى المتعلقة بالوضع الفلسطيني مع قرب انعقاد القمة العربية.

وأقيم اللقاء، بحضور أمين سر المكتب الحركي هيثم عمرو، بالإضافة لعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء أمانة السر، وأمناء سر المكاتب الفرعية، وذلك في قاعة مكتب التعبئة والتنظيم في مدينة البيرة.

وتطرق الأحمد للعلاقات الفلسطينية مع كل من سوريا ولبنان، والتطورات المرتبطة بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً، وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أكد مراراً على أهمية الاحتكام لصندوق الاقتراع على أن تشمل الانتخابات القدس وغزة.

واستعرض الأحمد الحالة المادية للسلطة الفلسطينية بعد عملية قرصنة الأموال، وانعكاس ذلك على الخطط الحكومية، في ظل (صفقة القرن) التي تحاول دول عدة فرضها كأمر واقع من خلال الحصار المالي، وتطرق الحضور إلى التحديات التي سوف تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة المقبلة، مُبدين استعدادهم لبذل كافة الجهود من أجل تشكيلها واستمرار عملها.

وتداول المشاركون في مستجدات تشكيل الحكومة المقبلة، والمباحثات مع الأحزاب، التي قد تشارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة لقضية التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، ودور الوساطة المصرية في صفقات تبادل الأسرى مع حركة (حماس)، فيما طرح المشاركون أسئلة حول الجدوى من استمرار التواصل مع (حماس)، وأهمية ذلك في ترتيب الوضع الداخلي داخل حركة (فتح) وخارجها.

من جانبه، شكر أمين سر المكتب الحركي هيثم عمرو، عزام الأحمد على هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار أنشطة المكتب لتعظيم فكرة التواصل ما بين القيادة والشارع الفلسطيني، والذي يشكل الموظفون العموميون جزءاً مهماً وكبيراً منه، وبالتالي الوصول إلى أداة اتصال وتواصل لتحقيق الوصول إلى رؤى مشتركة محلياً.



أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاءات محمد اشتيّة مع الجبهة الشعبية

تفاصيل لقاءات محمد اشتيّة مع الجبهة الشعبية

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

غنيم يفتتح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب

غنيم يفتتح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

داخلية غزة تُعلق على حادثة الاعتداء التي طالت المُتحدث باسم حركة فتح

داخلية غزة تُعلق على حادثة الاعتداء التي طالت المُتحدث باسم حركة فتح

فتح: مُحاولة اغتيال أبو سيف اعتداءٌ على الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير

فتح: مُحاولة اغتيال أبو سيف اعتداءٌ على الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير

خريشة عن الاعتداء على أبو سيف: السلطة ومافيها لا تساوي إذلال فلسطيني حر

خريشة عن الاعتداء على أبو سيف: السلطة ومافيها لا تساوي إذلال فلسطيني حر

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

&#34;المكتب الحركي&#34; يناقش مع الأحمد آخر التطورات السياسية

"المكتب الحركي" يناقش مع الأحمد آخر التطورات السياسية

غنيم يفتتح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب

غنيم يفتتح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

فتح: مُحاولة اغتيال أبو سيف اعتداءٌ على الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير

فتح: مُحاولة اغتيال أبو سيف اعتداءٌ على الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

منوعات

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في &#34;مقامات العشق&#34;

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في "مقامات العشق"

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة &#34;ماتا هاري&#34; فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة "ماتا هاري" فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

&#34;حواجب&#34; هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

"حواجب" هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

عربي

بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات