شؤون فلسطينية

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه

الحية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجونه
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، مجزرة حقيقية وبكل تفاصيلها على الأرض.

وأشار الحية في تصريح لموقع حركة حماس الإلكتروني، إلى أن حركة حماس، تُحمل الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجونه، مؤكداً على وقوف حركة حماس الكامل خلف الحركة الأسيرة وقراراتها، وأنها لن تترك أسرى (سجن ريمون) يواجهون مصيرهم وحدهم.

وقال الحية: "حركة حماس ستُمارس دورها الواجب عليها، وعلى كل الصُعد السياسية وغيرها؛ لنصرة الأسرى في معركتهم مع الاحتلال، وإنهاء معاناتهم، ووقف هذا التغول من الاحتلال بحقهم، وصولاً إلى تحريرهم، وإطلاق سراحهم". 

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