داخلية غزة تُعلق على حادثة الاعتداء التي طالت المُتحدث باسم حركة فتح

رام الله - دنيا الوطنصرحت وزارة الداخلية في قطاع غزة، حول ما تعرض له الناطق باسم حركة (فتح)، عاطف أبو سيف، على يد مجهولين، اعتدوا عليه، مساء اليوم، بآلات حادة.وقال الناطق باسم داخلية غزة، إياد البزم، في تصريح مقتضب: نرفض ما تعرض له المتحدث باسم حركة (فتح) عاطف أبو سيف، والشرطة تتابع التحقيق في هذا الاعتداء.وكان مجهولون، قد اعتدوا على أبو سيف، ما أدى إلى إصابته برضوض في يده وقدميه، واشتباه بوجود كسور، حيث ضربوه بقطع حديدية على مختلف أنحاء جسده، ما أدى لإصابته بعدة مناطق في جسده، فيما لم تُعرف الحالة الصحية له.كما أقدم المجهولون، بعد الاعتداء عليه، على أخذ هاتفه الشخصي وسيارته، التي كان يستقلها، حيث جرى نقله للعلاج بمستشفى القدس، وسط مدينة غزة.