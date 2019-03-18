خريشة عن الاعتداء على أبو سيف: السلطة ومافيها لا تساوي إذلال فلسطيني حر

رام الله - دنيا الوطناستنكر حسن خريشة، النائب في المجلس التشريعي السابق، الاعتداء على عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة فتح، عضو المجلس المركزي، في قطاع غزة.وقال خريشة: "أعلن شجبي واستنكاري ورفضي، وأصرخ من أعماقي، وبأعلى الصوت، أن أوقفوا هذا العبث بحق أهلنا"، مضيفًا: "هل يعقل أن يضرب وتكسر عظام الدكتور عاطف أبو سيف المناضل والوحدوي، وصاحب الموقف، والذي يدافع عن غزة بكل ما فيها من أهلٍ ومقاومة ومقاومين أمام كل من يتطاول عليها".وتساءل خريشة، قائلًا: "أين أنتم عقلاء وحكماء القوم، أفيقوا.. فالسلطة وكل ما فيها لا تساوي إذلال وإهانة حر واحد من فلسطين، فهل وصلت الرسالة؟".