الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

رام الله - دنيا الوطندانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، بأشد العبارات، الحادث الذي تعرض له الدكتور عاطف أبو سيف، الناطق بلسان حركة (فتح) في قطاع غزة، معتبراً إياه بأنه تصعيد خطير في مجرى الأحداث، مطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتبارها الجهة التي تتحمل المسؤولية عن حماية المواطنين، وبسرعة الكشف عن الفاعلين، وإحالتهم للمحاكمة حفاظاً على السلم الأهلي.واعتبرت الهيئة، أن حالة الانتهاكات القائمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، في أعقاب التظاهرات السلمية الأخيرة، قد خلقت أجواء تحريضية على المعارضين السياسيين والنشطاء.وطالبت الهيئة، حركة حماس والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من اعتقالات واقتحامات، واعتداء على المتظاهرين، ووقف التحريض على النشطاء والصحفيين، وإتاحة الحق للمواطنين في التعبير عن رأيهم، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي.