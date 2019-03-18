شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، بأشد العبارات، الحادث الذي تعرض له الدكتور عاطف أبو سيف، الناطق بلسان حركة (فتح) في قطاع غزة، معتبراً إياه بأنه تصعيد خطير في مجرى الأحداث، مطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتبارها الجهة التي تتحمل المسؤولية عن حماية المواطنين، وبسرعة الكشف عن الفاعلين، وإحالتهم للمحاكمة حفاظاً على السلم الأهلي.

واعتبرت الهيئة، أن حالة الانتهاكات القائمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، في أعقاب التظاهرات السلمية الأخيرة، قد خلقت أجواء تحريضية على المعارضين السياسيين والنشطاء. 

وطالبت الهيئة، حركة حماس والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من اعتقالات واقتحامات، واعتداء على المتظاهرين، ووقف التحريض على النشطاء والصحفيين، وإتاحة الحق للمواطنين في التعبير عن رأيهم، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي.

أخبار ذات صلة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

الجماهير الفلسطينية تستأنف فعاليات الإرباك الليلي شرقي القطاع

الجماهير الفلسطينية تستأنف فعاليات الإرباك الليلي شرقي القطاع

توتر بمعتقل (رامون).. إصابة عدد من الأسرى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم

توتر بمعتقل (رامون).. إصابة عدد من الأسرى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم

مجهولون يعتدون بالضرب على المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف بغزة

مجهولون يعتدون بالضرب على المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف بغزة

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

التربية تُنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

التربية تُنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

شاهد: أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم مركبتين بشارع القدس بالبيرة

شاهد: أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم مركبتين بشارع القدس بالبيرة

منوعات

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في &#34;مقامات العشق&#34;

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في "مقامات العشق"

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة &#34;ماتا هاري&#34; فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة "ماتا هاري" فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

&#34;حواجب&#34; هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

"حواجب" هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

عربي

قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

تونس تستعد لتسلم صهر &#34;زين العابدين بن علي&#34;

تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"