شؤون فلسطينية

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة
رام الله - دنيا الوطن
اصيب اليوم الاثنين، مواطنين من قرية كفيرت جنوب غرب جنين بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لهجوم من قبل مستوطنين بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، فيما اعتقل جنود الاحتلال مواطنين آخرين من بلدة رمانة غرب المحافظة.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن الشاب نزار اغبارية، وشقيقته روان اغبارية، أصيبا بجروح على أيدي المستوطنين، وذلك اثناء توجههما الى الجامعة، نقلا على إثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وقال الشاب نزار، إنه كان متوجها الى نابلس بسيارته الخاصة لإيصال شقيقته الى الجامعة، وعند وصولهم الى منطقة "حومش" قام العديد من المستوطنين برشق سيارتهما بالحجارة ما ادى الى اصابته وشقيقته بجروح.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، الشابين أمين عبدالرؤوف بشناق، ومحمد مأمون خليل أبو خطاب، أثناء عملهما بالزراعة في أراض محاذية لجدار الفصل العنصري، القريب من بلدة رمانة.

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

الجماهير الفلسطينية تستأنف فعاليات الإرباك الليلي شرقي القطاع

الجماهير الفلسطينية تستأنف فعاليات الإرباك الليلي شرقي القطاع

توتر بمعتقل (رامون).. إصابة عدد من الأسرى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم

توتر بمعتقل (رامون).. إصابة عدد من الأسرى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم

مجهولون يعتدون بالضرب على المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف بغزة

مجهولون يعتدون بالضرب على المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف بغزة

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن مُنفذي الاعتداء على أبو سيف

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

سلفيت: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين واعتقال شقيقين ونصب بوابة على مدخل قرية بروقين

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية سلفيت وسنبني 840 وحدة استيطانية بمستوطنة (أرئيل)

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا

التربية تُنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

التربية تُنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

شاهد: أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم مركبتين بشارع القدس بالبيرة

شاهد: أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم مركبتين بشارع القدس بالبيرة

منوعات

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في &#34;مقامات العشق&#34;

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في "مقامات العشق"

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة &#34;ماتا هاري&#34; فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة "ماتا هاري" فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

&#34;حواجب&#34; هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

"حواجب" هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

عربي

قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

تونس تستعد لتسلم صهر &#34;زين العابدين بن علي&#34;

تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"