جنين: إصابتان من قرية كفيرت بهجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

رام الله - دنيا الوطناصيب اليوم الاثنين، مواطنين من قرية كفيرت جنوب غرب جنين بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لهجوم من قبل مستوطنين بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، فيما اعتقل جنود الاحتلال مواطنين آخرين من بلدة رمانة غرب المحافظة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن الشاب نزار اغبارية، وشقيقته روان اغبارية، أصيبا بجروح على أيدي المستوطنين، وذلك اثناء توجههما الى الجامعة، نقلا على إثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.وقال الشاب نزار، إنه كان متوجها الى نابلس بسيارته الخاصة لإيصال شقيقته الى الجامعة، وعند وصولهم الى منطقة "حومش" قام العديد من المستوطنين برشق سيارتهما بالحجارة ما ادى الى اصابته وشقيقته بجروح.في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، الشابين أمين عبدالرؤوف بشناق، ومحمد مأمون خليل أبو خطاب، أثناء عملهما بالزراعة في أراض محاذية لجدار الفصل العنصري، القريب من بلدة رمانة.