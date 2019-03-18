قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج من جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، اربعة فلسطينيين، بزعم عبورهم السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة الى الداخل، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.