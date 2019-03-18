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السعودية: لجنة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بغزة بينت حجم استخدام القوة ضد المتظاهرين

السعودية: لجنة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بغزة بينت حجم استخدام القوة ضد المتظاهرين
رام الله - دنيا الوطن
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزّل في قطاع غزة المحاصر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الدكتور عبد العزيز الواصل، سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة: "إن تقرير اللجنة بيّن حجم الانتهاكات الجسيمة، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المتظاهرين العزّل في قطاع غزة المحاصر، الذي نتج عنه حتى نهاية 2018م مقتل حوالي 183 فلسطينياً، وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء".

ودعا السفير الواصل، المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، لاتزال مستمرة دون رادع منذ عقود، وستستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي، والقانون الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضح، اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات، خصوصًا المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة، ولجان تقصي الحقائق، مطالباً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بتحمل مسؤوليتهم لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي، بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف.

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