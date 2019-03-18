الجماهير الفلسطينية تستأنف فعاليات الإرباك الليلي شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطناستأنفت الجماهير الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الإرباك الليلي، على الحدود الشرقية لكافة محافظات قطاع غزة.وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافدت إلى مخيمات العودة، للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار.