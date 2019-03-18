توتر شديد في معتقل (رامون) بعد إحراق 11 غرفة داخل أحد اقسامه

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى، أن النيران ترتفع في هذه الأثناء بقسم (1) في سجن (رامون) وذلك بعد احراق 11 غرفة بداخله، ووحدة (المتسادا) تتجهز لاقتحامه، فيما علت أصوات التكبير، وتواجدت سيارات الاطفاء داخل السجن.





أما جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، فقد حملت الاحتلال، المسؤولية عن سلامة الأسرى في سجن (رامون).

بدوره قال موقع (0404) الإسرائيلي: "تم استدعاء العديد من رجال الاطفاء الى سجن (رامون)، بعدما أضرم عدد من أسرى حماس والجهاد الاسلامي، النار في عدة زنازين، وحتى الان لا توجد خسائر معروفة".من جانبه، قال يوسي يهوشع الناطق باسم مصلحة السجون الاسرائيلية: "توتر خطير من سجناء حماس في سجن (رامون)، بعد وضع أجهزة تشويش إشارة الخلوي في الجناح، وحاليا تم اشعال النار في عدة زنازين".