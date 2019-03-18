مجهولون يعتدون بالضرب على المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف بغزة

اعتدى مجهولون في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، على عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، الأمر الذي أسفر عن إصابته برضوض في يده وقدميه فيما اشتبه بوجود كسور.





وفي التفاصيل، أقدم عشرة مجهولين على الإعتداء على أبو سيف في مدينة غزة، وضربه بقطع حديدية بمختلف أنحاء جسده، الأمر الذي أدى إلى إصابته بعدة مناطق في جسده، فيما لم تعرف الحالة الصحية له.





كما وأقدم المجهولون بعد الاعتداء على أبو سيف، بأخذ هاتفه الشخصي وسيارته التي كان يستقلها، كما جرى نقله للعلاج بمستشفى القدس وسط مدينة غزة.





من ناحيتها، وصفت وكالة (وفا) الحالة الصحية لأبو سيف بالصعبة، مؤكدةً تعرضه للضرب المبرح وكسور في جسده.

رام الله - دنيا الوطن