مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال سلفيت

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين، قرب دوار بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا على الدوار وهاجموا المركبات المارة بالحجارة، وتسببوا بأضرار لعدد منها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت وتمركزت في عدد من شوارعها، كما أغلقت مدخلي قرية مردا ببوابتين حديديتين وعزلتها عن بقية قرى المحافظة.ويشار إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على محافظة سلفيت، بعد مقتل جندي ومستوطن وإصابة آخرين.