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ثلاثة فتلى في هجوم أوتريخت.. وهولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي

ثلاثة فتلى في هجوم أوتريخت.. وهولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي
رام الله - دنيا الوطن
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار وقع في محطة ترام ومواقع أخرى بمدينة أوتريخت وسط هولندا، الاثنين.

ونقلت الإذاعة الهولندية عن عمدة البلدية جان فان زانين في تسجيل فيديو على (تويتر): "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، إصابة ثلاثة منهم خطيرة".

ولم تستبعد الشرطة وجود (دافع إرهابي) وراء الحادث، وحددت هوية شخص من أصل تركي يدعى جوكمان تانيس، 37 عاما، على صلة بالهجوم، ونشرت صورة له التقطت عبر كاميرا الترام وطلبت من السكان الإبلاغ عنه في حال رؤيته دون الاقتراب منه.

وطوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج.

وفي وقت لاحق، قال قائد جهاز مكافحة الارهاب الهولندي إن إطلاق نار وقع في العديد من المواقع في أوتريخت، مضيفا "تقوم الشرطة بعملية واسعة للقبض على المسلح".

وانتشر أفراد من وحدات مكافحة الإرهاب في بعض المواقع لمطاردة، وحاصروا مبنى يعتقد أن المسلح قد يكون متحصنا به.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إن السلطات تشتبه في ضلوع أشخاصا آخرين في الهجوم.

وعقب الحادث، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الحكومة تجري محادثات أزمة بعد هجوم إطلاق النار الذي لم يتضح بعد تفاصيله، أو دوافع منفذه.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطا بمركبات خدمات الطوارئ.

وقال جيمي دي كوستر، الذي يعيش في مكان قريب من الواقعة، لـ"آر تي في أوتريخت"، إن عدة طلقات تم إطلاقها، ورأى امرأة مستلقية على الأرض وهي تصرخ: "لم أفعل أي شيء"، مضيفا: "كنت عائدا من عملي للتو عندما حدث ذلك".

وتابع "أنا أقف عند إشارات المرور في ساحة 24 أكتوبر، وأرى امرأة مستلقية، وأعتقد أنها تتراوح بين 20 و35 عاما".

ومضى يقول: "في تلك اللحظة، سمعت طلقات نارية ثلاث مرات، هرول أربعة رجال بسرعة نحو المرأة، وحاولوا جرها بعيدًا ثم سمعت طلقات رصاص مرة أخرى".

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية، راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

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