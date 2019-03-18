عملية مشتركة بين الجيشين التركي والإيراني ضد الاكراد بالعراق

رام الله - دنيا الوطنقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي: "إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد مسلحين أكراد، الاثنين"، بحسب وسائل إعلام حكومية.ونسبت وكالة (الأناضول) للأنباء لصويلو قوله: "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة".ونشرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية تعليقات للوزير على العملية.ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.وتعد العملية التركية الإيرانية المشتركة أبرز علامة على التحالف المتنامي بين أنقرة وطهران في المنطقة.وتقاتل إيران وتركيا الجماعات الكردية المسلحة ويشتركان في هدف منع قيام أي كيان كردي على حدودهما.