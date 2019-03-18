حماس: حراك المصريين للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني مازال مستمرا













رام الله - دنيا الوطنأكد اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان الحراك الذي يبذله المصريون للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، مازال مستمرا.وقال رضوان في لقاء له عبر "قناة الغد": "نحن نثمن الجهود المبذولة للتخفيف عن ابناء الشعب الفلسطيني، ونؤكد على الزام الاحتلال؛ للتسهيل أموره والتخفيف عنه ورفع الحصار".وبين رضوان أن على الاحتلال أن يفهم، ان التلكؤ والتهرب من التفاهمات، لن يوقف المسيرات، فهي مستمرة حتى تحقق اهدافها.