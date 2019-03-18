الجبهة الشعبية تُقاطع المسير البحري غداً على خلفية أحداث غزة

خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصادر مُطلعة، أن الجبهة قررت عدم المشاركة بالمسير البحري الذي ينظم في منطقة زكيم شمال قطاع غزة الثلاثاء من كل أسبوع.





وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن قرار الجبهة جاء على خلفية الأحداث التي شهدها قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وأنه خطوة احتجاجية على "سياسات القمع والتخوين والشيطنة المتبعه من قبل حركة حماس"، وفق المصدر.





وفي السياق، تواصلت "دنيا الوطن" مع عدد من قيادات الجبهة الشعبية في القطاع، والذين رفضوا التعليق على الخبر بالتأكيد أو النفي، فيما أشار عدد منهم إلى وجود نقاط خلافية يجري حلها من الجهات المعنية، وأنه سيصدر تصريح رسمي بهذا الخصوص.

