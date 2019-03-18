قيادي فلسطيني: إجابات الاحتلال حول التهدئة بغزة ستصلنا قبل نهاية الأسبوع

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، أن إجابات الاحتلال حول ملف التهدئة مع فصائل المقاومة بقطاع غزة، عبر الوساطة المصرية، ستصل قبل نهاية الأسبوع.





وأوضح أبو دقة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تلك الإجابات، ستصل عبر الوفد الأمني المصري، الذي يتولى الوساطة بمباحثات التهدئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل الوفد إلى غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري.





وأضاف أبو دقة: "سيصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حاملاً معه إجابات الاحتلال حول ملفات التهدئة"، لافتاً إلى أن الوفد الأمني، سيطلع كافة الفصائل الفلسطينية على تلك الملفات.







وحول الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا لمسيرات العودة اليوم، قال أبو دقة، إن مسيرات العودة مستمرة، وستتواصل فعالياتها لحين تحقيق تلك المسيرات، الهدف الذي انطلقت من أجله.





وأضاف أبو دقة، أن الاجتماع، أكد على ضرورة استمرار المسيرات بنفس الزخم ونفس الوسائل، لافتاً إلى أن الفصائل الفلسطينية، تنتظر ما يحمله الوفد الأمني المصري خلال الأيام المقبلة.







وحول مشاركة الجبهة الديمقراطية بالحكومة الفصائلية المقبلة، أكد أبو دقة، أن الجبهة ترفض بشكل مطلق المشاركة بأي حكومة فصائلية، لافتاً إلى أن الحل يكمن في حكومة وحدة وطنية، تمهد للانتخابات.





وتابع أبو دقة: "عقدنا اجتماعاً قيادياً مع حركة فتح، وأبلغناهم بموقفنا النهائي من المشاركة في الحكومة المقبلة، وما هو مطلوب للخروج من الحالة الراهنة".