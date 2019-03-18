مواطن ينتزع قراراً بتثبيت ملكية منزله في بيت البركة





وأضاف: أنه استطاع عبر الأوراق الثبوتية، التي تؤكد ملكية المواطن لها، انتزاع القرار.



وأشار بريجية إلى أن المستوطنين، مارسوا على المواطن أبو سرور أعمالاً تعسفية، وعربدة لتهجيره، إلا أنه بقي صامداً، لافتاً إلى أن المنزل مكون من طابقين، ويقع على أرض مساحتها حوالي دونمين.

رام الله - دنيا الوطنانتزع المواطن أحمد أبو سرور من مخيم العروب شمال الخليل، قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتثبيت ملكية منزله في منطقة بيت البركة المحاذي للمخيم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: بأن المحامي غياث ناصر، ترافع عن قضية أبو سرور، الذي حاول المستوطنون الاستيلاء على منزله إلى جانب ما تم الاستيلاء عليه في بيت البركة شمال الخليل.