عربي

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية
عبدالرحمن السديس
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تغريدة على تويتر للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس حول الحادثة الإرهابية الأخيرة في نيوزيلندا ردود أفعال واسعة بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، انشقت ما بين متهكم لما جاء من كلمات وعبارات في التغريدة ووصفها بالبعيدة عن فهم الجميع وأهمية الحدث، وما بين معجب بما جاء في قافيتها.

حيث علق السديس كاتباً: "استهداف المسجدين في نيوزيلندا جريمة نكراء في حلقة سوداء ضمن سلسلة دهماء من أعمال الإرهاب العمياء والفتن السحماء".

ووفقا لصحيفة مكة علق البعض على أن المسلمين يحتاجون إلى لغة سهلة تصل دون تكلف، وليس إلى مفردات لغوية يصعب على العامة فهم محتواها، فيما رأى آخرون أن مفردات التغريدة اللغوية تدل على بلاغة السديس وعلمه ومعرفته، وأنه استخدم مفردات تدل على جمالية اللغة العربية في الأسلوب البلاغي.

أبرز ردود المعلقين: 

– تركي الحمد: "جميل ورائع هذا الموقف من رئاسة الحرمين الشريفين، ولكن هل من الضروري التعبير عن هذا الموقف بمثل هذه الفذلكة اللغوية؟ البساطة في التعبير تنسل إلى القلوب بسلاسة أكثر".

– عبده خال: "يا مولانا حتى لو ترجمت هذه التغريدة فعلى الإرهابي التسجيل في كلية اللغة العربية، ولكي يتخرج بعد 4 سنوات، يا يفهم التغريدة بواسطة المعاجم أو يا ما يفهم بس يمكن يطبش في الليلة العمياء".

– عبدالعزيز الخثلان: "صاحب المعالي أشهد الله أني أحبك في الله، حبذا إقامة صلاة الغائب على هؤلاء الشهداء تغمدهم الله بواسع رحمته، معالي الرئيس لم توفق في انتقاء مفردات هذه التغريدة وذلك لصعوبتها على البعض".

– تركي الغامدي: "رحم الله إخواننا المسلمين الذين قتلتهم يد الكفر والضلال، والمحسنات البديعية كالملح في الطعام إن زاد الملح فسد الطعام".


أخبار ذات صلة

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

تونس تستعد لتسلم صهر &#34;زين العابدين بن علي&#34;

تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري

اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات كردية شمالي البلاد

اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات كردية شمالي البلاد

حكم قضائي يحرم &#34;المتظاهرين&#34; في الكويت من الترشح للانتخابات

حكم قضائي يحرم "المتظاهرين" في الكويت من الترشح للانتخابات

من هي الدول الـ12 التي اعتبرتها السعودية ذات خطاب عنصري

من هي الدول الـ12 التي اعتبرتها السعودية ذات خطاب عنصري

انطلاق مشاورات الحكومة بالجزائر وسط مقاطعة واحتجاجات

انطلاق مشاورات الحكومة بالجزائر وسط مقاطعة واحتجاجات

احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير

احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

التربية تُنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

التربية تُنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

شاهد: أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم مركبتين بشارع القدس بالبيرة

شاهد: أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم مركبتين بشارع القدس بالبيرة

مواطن ينتزع قراراً بتثبيت ملكية منزله في بيت البركة

مواطن ينتزع قراراً بتثبيت ملكية منزله في بيت البركة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني بقيمة 45 ألف شيكل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني بقيمة 45 ألف شيكل

الخارجية: حالة جرحى العمل الإرهابي في نيوزيلندا مُستقرة

الخارجية: حالة جرحى العمل الإرهابي في نيوزيلندا مُستقرة

مجدلاني يبحث مع ممثل سويسرا آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع

مجدلاني يبحث مع ممثل سويسرا آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع

داخلية &#34;غزة&#34;: العمل في معبر رفح غداً سيكون في اتجاه واحد

داخلية "غزة": العمل في معبر رفح غداً سيكون في اتجاه واحد

شعث: إغلاق &#34;باب الرحمة&#34; عدوان سافر وله تبعات خطيرة

شعث: إغلاق "باب الرحمة" عدوان سافر وله تبعات خطيرة

منوعات

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في &#34;مقامات العشق&#34;

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في "مقامات العشق"

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة &#34;ماتا هاري&#34; فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة "ماتا هاري" فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

&#34;حواجب&#34; هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

"حواجب" هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

عربي

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

تعليق السديس حول أحداث نيوزيلندا تحدث جدلاً وسخرية

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

تونس تستعد لتسلم صهر &#34;زين العابدين بن علي&#34;

تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري