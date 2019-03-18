الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني بقيمة 45 ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل، عبر تطبيق (واتساب) والتي طالت إحدى السيدات في مدينة الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة من إحدى السيدات، والتي تتعلق بقيام مجهول بابتزازها مادياً عبر تطبيق (واتساب) مقابل عدم نشر صورها الشخصية، وأنها قامت بالفعل بدفع مبلغ 45 ألف شيكل له إلا أنه استمر في عملية ابتزازها، وطالبها بالمزيد من المال، بناء على ذلك باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل.وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته، والتحرز عليه أصولاً.هذا، وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.