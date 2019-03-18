الخارجية: حالة جرحى العمل الإرهابي في نيوزيلندا مُستقرة

رام الله - دنيا الوطنيواصل سفير دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، زيارته لذوي شهداء المجزرة الإرهابية، التي وقعت في نيوزيلندا، وتقديم واجب العزاء لهم، باسم الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي.وزار السفير عبد الهادي، جميع الجرحى الموجودين في المستشفى، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة.وأكدت الوزارة، أن متابعة الرئيس محمود عباس، لأوضاع العائلات الثكلى والجرحى والجالية الفلسطينية في نيوزيلندا، لقي ترحيباً وتقديراً كبيراً من الجالية الفلسطينية والعربية.وشددت الوزارة على أنها ستواصل متابعتها الدقيقة التفصيلية لهذا الملف المهم والخطير.