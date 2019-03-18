مجدلاني يبحث مع ممثل سويسرا آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع



وقال مجدلاني: إن ما يحدث في قطاع غزة، هو حراك مجتمعي طبيعي في ظل حكم حركة حماس، والإجراءات التي تقوم بها من فرض ضرائبها والغلاء، وتدني مستوى المعيشة وتفشي البطالة، وارتفاع الأسعار، وكذلك السياسة الفئوية التي تتبعها، وتضييق الحريات، والهدف من ذلك الحراك هو تحسين الحياة للمواطنين وتحديداً فئة الشباب، التي فقدت أي أمل نحو المستقبل.



وأوضح مجدلاني أن ما تقوم به حماس من قمع وبطش للحراك المجتمعي، أمر بغاية الخطورة ويهد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، حيث تفرض الإقامة الجبرية على البعض، وتداهم منازل العائلات الكبيرة، وما يشهده ذلك من حالة ترويع للأطفال والنساء، بل والأخطر هو الإيعاز لعناصرها بالمشاركة بالقمع.



وأشار مجدلاني إلى أن استمرار هذه السياسة، يعتبر أمعاناً في محاربة شعب بأكمله، وهي ناتجة عن عقلية ظلامية، وأمام حماس للخروج من مأزقها العودة للشرعية وإنهاء الانقسام، بدل ان تراهن على أجندات خارجية، وتقديم المزيد من التنازلات للاحتلال، فالشرعية الفلسطينية، هي أقرب وأقصر الطرق.



وعلى صعيد آخر، قال مجدلاني: إن الحكومة الفلسطينية المنتظرة أمامها تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بحاجة إلى من هو قادر على تحمل المسؤولية الوطنية، والعمل بروح إيجابية، مشيراً إلى أن كتاب تكليف الرئيس للحكومة بمثابة برنامج عمل، يمكن البناء عليه.



من جانبه، قال توني: إن الأوضاع في قطاع غزة، التي زارها الأسبوع الماضي فعلاً في غاية الصعوية، نتيحة الفقر والبطالة، وهذا يتطلب المعالجة الفورية والدقيقة لحياة الناس هناك.



وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة.



رام الله - دنيا الوطنبحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، مع ممثل سويسرا لدى فلسطين جوليان توني، اليوم الاثنين، آخر المستجدات السياسية والتطورات، وتطوير العلاقات الثنائية.