داخلية "غزة": العمل في معبر رفح غداً سيكون في اتجاه واحد





وأضاف: أن ذلك بسبب عودة الفوج الأول من المعتمرين.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن تنويه مهم، بخصوص عمل (معبر رفح) غداً الثلاثاء.وقالت وفق موقعها الإلكتروني: "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) يوم غد الثلاثاء 19 آذار/ مارس، سيكون مُخصصاً في اتجاه الوصول فقط".