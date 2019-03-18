داخلية "غزة": العمل في معبر رفح غداً سيكون في اتجاه واحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن تنويه مهم، بخصوص عمل (معبر رفح) غداً الثلاثاء.
وقالت وفق موقعها الإلكتروني: "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) يوم غد الثلاثاء 19 آذار/ مارس، سيكون مُخصصاً في اتجاه الوصول فقط".
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن تنويه مهم، بخصوص عمل (معبر رفح) غداً الثلاثاء.
وقالت وفق موقعها الإلكتروني: "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) يوم غد الثلاثاء 19 آذار/ مارس، سيكون مُخصصاً في اتجاه الوصول فقط".
وأضاف: أن ذلك بسبب عودة الفوج الأول من المعتمرين.
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