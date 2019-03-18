الحمد الله يستقبل عدداً من الوفود لوداعه













رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، عدداً من الوفود لمناسبة وداعه، لانتهاء مهامه رئيساً لوزراء حكومة التوافق الوطني، ووزيراً للداخلية.وضمت الوفود، الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين برئاسة اللواء صلاح شديد، والتجمع الوطني لأسر الشهداء، ووفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ضم عدداً من أعضاء مجلس المفوضين، والمدير العام للهيئة عمار الدويك.وجدد الحمد الله تأكيده على التزام القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، بدفع مخصصات الشهداء والأسرى كاملة، رغم كافة المعيقات والظروف الصعبة التي نواجهها.بدوره، ثمن التجمع الوطني لأسر الشهداء مواقف القيادة والحكومة، تجاه قضايا أسر الشهداء، مقدماً شكره للحمد الله على دعمه المتواصل، ووقوفه الدائم مع التجمع وأسر الشهداء.وأشاد الحمد الله بالتضحيات التي قدمها المتقاعدون العسكريون في شتى مراحل قضيتنا، مؤكداً على ضرورة توفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم تليق بتضحياتهم.إلى ذلك، ثمن الحمد الله الدور المهم والمميز الذي تقوم به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة استمرار عملهم بشكل مهني وحيادي وموضوعي.وقدم وفد الهيئة المستقلة شكرهم على تعاون وتجاوب الحكومة مع الهيئة خلال الفترة السابقة، والحوار البناء في سبيل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وإشراك الهيئة في مناقشة العديد من القوانين، ولجان التحقيق التي شكلتها الحكومة.وشكر رئيس الحكومة الحمد الله كافة الوفود، التي أشادت بجهوده في خدمة أبناء شعبنا، وتمنت له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.